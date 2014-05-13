بريطانيا: اكتشاف حالة ثانية لفيروس كورونا

لا يوجد علاج أو لقاح حتى الآن لفيروس كورونا (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قالت السلطات الصحية البريطانية إنها اكتشفت حالة ثانية لفيروس كورونا القاتل لدى شخص كان في طريقه جوا من مدينة جدة السعودية إلى الولايات المتحدة عبر لندن يوم أول مايو الجاري.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان إن الراكب يعد ثاني حالة معروفة لمريض بالفيروس يسافر جوا إلى الولايات المتحدة وكان يستقل طائرة الرحلة 113 للخطوط الجوية السعودية من جدة إلى لندن ونقل في مطار هيثرو إلى رحلة أخرى.

وأضاف البيان "خطر الانتقال (للعدوى) يعتبر محدودا بدرجة كبيرة لكن كإجراء احترازي تعمل هيئة الصحة العامة في إنجلترا مع شركة الطيران لتكون قادرة على الاتصال بالركاب البريطانيين الذين جلسوا على مقربة من ذلك الراكب لتقديم المشورة والتعليمات الصحية".

وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع على لسان وزارة الصحة المصرية شفاء أول حالة مصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروفة بـ(فيروس كورونا) بعد علاج استمر أسبوعين في مستشفى بالقاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول وزارة الصحة "تم علاج المريض من التهاب رئوي حيث تحسنت صورة الأشعة الصدرية تماما وكذلك تحسنت وظائف الكبد والكلى وصورة الدم وعادت (وظائف الجسم) للمعدلات الطبيعية".

وأضافت الوزارة أنه لم تظهر أي "أعراض مرضية على الفريق المعالج بالمستشفى بفضل اتباع أساليب مكافحة العدوى الصحيحة". وكانت السلطات المصرية أعلنت قبل حوالي أسبوعين عن اكتشاف الحالة وهي لرجل عاد لتوه من السعودية.

وظهر فيروس كورونا في الشرق الأوسط عام 2012 وهو يشبه فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) الذي تسبب في وفاة حوالي ثمانمائة شخص في شتى أنحاء العالم منذ أول ظهور له في الصين عام 2002.

ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد لفيروس كورونا حتى الآن، واقترب عدد حالات الإصابة بالفيروس في السعودية من خمسمائة توفي حوالي ثلثهم حتى الآن.