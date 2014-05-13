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الكويت تتوقع استيراد 2.5 طن من الغاز سنويا

13/5/2014

قال مسؤول كويتي إن بلاده تتوقع استيراد حوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من شركات شل وقطرغاز وبيبي، وقال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف لرويترز "الكمية التي تعاقدنا عليها مع ثلاث شركات تصل إلى مليونين ونصف المليون طن سنويا.

وأوضح أن هذه الكمية ستكون موزعة على 32 شحنة سنويا كل منها 80 ألف طن نصيب شركة شل منها 18 شحنة وقطرغاز ثماني شحنات وبيبي ست شحنات.

وأضاف أنه في هذا الإطار وقعت مؤسسة البترول الكويتية -الذراع التنفيذية للحكومة في قطاعي النفط والغاز- عقدا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة بيبي مدته خمس سنوات وقيمته حوالي ثلاث مليارات دولار، ويضاف هذا العقد الجديد إلى عقدين سابقين وقعتهما المؤسسة مؤخرا مع كل من قطرغاز وشل.

وقال المضف إن أسعار استيراد الغاز المسال ليست ثابتة وإنما تتغير ارتفاعا وانخفاضا مع أسعار النفط، وأكد أن الكويت تتعامل مع دول وشركات عالمية في مجال استيراد الغاز وهي تبحث بذلك عن أفضل الأسعار والشروط.

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