البث الحي
منوعات

الإبراهيمي يستقيل كمبعوث دولي لسوريا

13/5/2014
 
قال الأمين العام للامم المتحدة بان غي مون اليوم الثلاثاء أن المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي سيستقيل من المنصب يوم 31 مايو أيار بعد نحو عامين من السعي لإنهاء الحرب الأهلية "الوحشية التي ما زالت
تتفاقم".
لم يخف الإبراهيمي على مدى أكثر من عام أنه ينظر في الاستقالة من المنصب كمبعوث مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية بشأن سوريا .
وقال الابراهيمي للصحفيين بعدما أصدر بان الإعلان "ليس الأمر لطيفاً جداً بالنسبة لي من المحزن جداً أن أترك المنصب وأن أترك سوريا ورائي في تلك الحالة السيئة".
وقال بان أنه سيعمل على العثور على شخص يحل محل الإبراهيمي لمحاولة إنهاء الحرب الأهلية التي دخلت عامها الرابع في سوريا.
وأضاف للصحفيين "في هذا الوقت ينبغي أن أفكر فيمن يجب ان يكون الشخص المناسب وفي أي وقت يكون".
 وتقول مصادر دبلوماسية أنه يوجد العديد من المرشحين المحتملين ليحلوا محل الدبلوماسي الجزائري المخضرم ومنهم وزير الخارجية التونسي السابق كمال مرجان.
 ورتب الإبراهيمي جولتين من المفاوضات في جنيف بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وأعضاء في المعارضة التي تسعى للإطاحة به.
ورغم عدم تحقق انفراجات في تلك المحادثات قال دبلوماسيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إن الإبراهيمي كان يريد مواصلة عملية جنيف للتوصل إلى حل من خلال التفاوض ينهي القتال ويطلق عملية انتقال سياسي ويبدأ عملية المصالحة بين مؤيدي الأسد ومعارضيه.
ولكن دبلوماسيين يقولون أن إعلان سوريا يوم 21 ابريل نيسان أنها ستجري انتخابات رئاسية يوم الثالث من يونيو حزيران وجه لطمة قاسية لجهود الإبراهيمي في جنيف إذ يعتبر التصويت على نطاق واسع محاولة من الأسد لتحدي المعارضة الواسعة ومد فترة بقائه في السلطة.
المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

أجمل 3 أهداف في 2020: فيفا يعلن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل (فيديو)

قائمة فيفا للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم ضمت كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي (فيفا)