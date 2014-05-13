إيرباص: أرباحنا تجاوزت التوقعات بالربع الأول

انخفاض تكلفة إنتاج الطائرة (A350) رفع أرباح إيرباص (أرشيف-Getty)

أعلنت مجموعة إيرباص عن تحقيق أرباح أفضل من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري ليصعد سهمها في البورصة مع إفلات الشركة من تبعات ارتفاع تكلفة الطائرة (A350) التي من المقرر تدشينها أواخر العام الجاري.

وارتفع سهم ثاني أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم بعد بوينغ حوالي 5% إلى 51.92 يورو وهو أعلى مستوى له خلال أزيد من الشهر بعد أن

أصدرت تقريرا متفائلا عن تجارب تشغيل الطائرة (A350)، في حين فاقت الأرباح التوقعات بحوالي 10%.

كما انخفضت الأرباح التشغيلية في الربع الأول قبل استبعاد بنود استثنائية بنسبة أقل من المتوقع بلغت 4.6% لتسجل 700 مليون يورو (963 مليون دولار) في حين زادت الإيرادات 5% إلى 12.6 مليار يورو.

وقال محللون إن الفضل يرجع لكفاءة كبيرة في تنفيذ برامج رئيسية في الشركة، وتوقع المحللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء أن تنخفض التكاليف التشغيلية في الربع الأول 13% إلى 644 مليون يورو، وأن تبلغ الإيرادات 12.4 مليار يورو.

وأكدت إيرباص ما ذكره جهاز الرقابة على الطيران في أوروبا في الآونة الأخيرة وقالت إن احدث طائراتها (A350) في سبيلها للحصول على الشهادات اللازمة لصلاحية الطيران والتشغيل في الربع الثالث من العام الجاري في توقيت متزامن مع موعد تسليم أول طائرة منها بنهاية العام الحالي للخطوط الجوية القطرية.

ويعد استكمال وتشغيل النظير الأوروبي للطائرة بوينغ 787 دريملاينر أهم قضية تواجه المجموعة الفرنسية الألمانية في سعيها لزيادة هوامش ربحها وتفادي المشاكل الفنية والتأخير التي واجهتها الشركة المنافسة.