لافروف: مباحثات حل الأزمة الأوكرانية لن تسفر عن نتائج

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف اليوم إن المباحثات المتعلقة بحل الأزمة الأوكرانية لن تسفر عن أية نتائج من دون مشاركة ممثلي الشرق الأوكراني المناهض لحكومة كييف.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن لافروف، قوله في مؤتمر صحافي بموسكو إن واشنطن وكييف تقفان ضد مشاركة ممثلي الأقاليم الأوكرانية في محادثات يجب إطلاقها لإخراج أوكرانيا من أزمتها، ولذلك لم يتم الإعلان عن خارطة الطريق التي أعدها رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حتى الآن".

وأضاف إنه دليل آخر على أن كييف ما زالت ترفض أن تحدِّث الشعب.

وأكد على أن المباحثات لحل الأزمة الأوكرانية لن تسفر عن أية نتائج من دون مشاركة ممثلي الشرق الأوكراني المناهض لحكومة كييف.

وقد شهدت مدينة جنيف السويسرية في 17أبريل الماضي اجتماعا دوليا حضره ممثلو روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. واتفقوا على مبادئ لحل الأزمة الأوكرانية.

وأكد لافروف أن كييف حاولت بمساعدة المتطرفين والجيش والأسلحة الثقيلة إحباط الاستفتاء بشأن استقلال جنوب الشرق الذي أجرته مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتان.