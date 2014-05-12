البث الحي
منوعات

لافروف: مباحثات حل الأزمة الأوكرانية لن تسفر عن نتائج

12/5/2014
 

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف اليوم إن المباحثات المتعلقة بحل الأزمة الأوكرانية لن تسفر عن أية نتائج من دون مشاركة ممثلي الشرق الأوكراني المناهض لحكومة كييف.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن لافروف، قوله في مؤتمر صحافي بموسكو إن واشنطن وكييف تقفان ضد مشاركة ممثلي الأقاليم الأوكرانية في محادثات يجب إطلاقها لإخراج أوكرانيا من أزمتها، ولذلك لم يتم الإعلان عن خارطة الطريق التي أعدها رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حتى الآن".

وأضاف إنه دليل آخر على أن كييف ما زالت ترفض أن تحدِّث الشعب.

وأكد على أن المباحثات لحل الأزمة الأوكرانية لن تسفر عن أية نتائج من دون مشاركة ممثلي الشرق الأوكراني المناهض لحكومة كييف.

وقد شهدت مدينة جنيف السويسرية في 17أبريل الماضي اجتماعا دوليا حضره ممثلو روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. واتفقوا على مبادئ لحل الأزمة الأوكرانية.

وأكد لافروف أن كييف حاولت بمساعدة المتطرفين والجيش والأسلحة الثقيلة إحباط الاستفتاء بشأن استقلال جنوب الشرق الذي أجرته مقاطعتا دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتان.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)