بريطاني واحد على لائحة أثرى عشرة ببريطانيا

دوق وستمنستر أغني رجل بريطاني في بريطانيا

حل بريطاني واحد على لائحة أثرى عشرة أشخاص، التي أصدرتها صحيفة صندي تايمز اليوم الأحد للمليونيرات والمليارديرات في المملكة المتحدة لعام 2014.

وقالت الصحيفة إن هناك 104 مليارديرات يعيشون في المملكة المتحدة ويملكون ثروة مجتمعة بلغت أكثر من 300 مليار جنيه استرليني بالمقارنة مع 245 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، مما جعلها تملك أكبر عدد منهم من أي بلد آخر في العالم.

وأضافت أن 72 مليارديراً يقيمون في العاصمة لندن بالمقارنة مع 48 في العاصمة الروسية موسكو، جراء ارتفاع عدد المقيمين منهم في المملكة المتحدة من 88 مليارديراً في عام 2013، إلى 104 مليارديرات في العام الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحد الأدنى لثروات أغنى 50 شخصاً في المملكة المتحدة تجاوز 1،5 مليار جنيه إسترليني، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008.

واحتل المرتبة الأولى على لائحة أثرى 10 أشخاص في المملكة المتحدة الإخوان الهنديا الأصل سري وغوبي هندوجا بثروة مقدارها 11 مليار و 900 مليون جنيه إسترليني، تلاهما في المرتبة الثانية رجل الأعمال الروسي أليشر عثمانوف بثروة مقدارها 10 مليارات و 650 مليون جنيه إسترليني.

وجاء في المرتبة الثالثة رجل الأعمال الهندي الأصل لاكشمي ميتال وعائلته بثروة مقدارها 10 مليارات و 250 مليون جنيه استرليني، تلاه رجل الأعمال الأوكراني لن بلافاتنيك، في المرتبة الرابعة بثروة مقدارها 10 مليارات جنيه استرليني، ورجل الأعمال الإيطالي إرنستو بيرتاريللي وزوجته كيرستي في الخامسة بثروة مقدارها 9 مليارات و 750 مليون جنيه إسترليني، ورجل الأعمال النروجي جون فريدريكسن وعائلته في المرتبة السادسة بثروة مقدارها 9 مليارات و 250 مليون جنيه استرليني.

وحل ديفيد وشقيقه سايمون روبن، المولدان في الهند والحاصلان على الجنسية البريطانية، في المرتبة السابعة بثروة مقدارها 9 مليارات جنيه استرليني، والشقيقان السويديان كريستن وجورن روزينغ في المرتبة الثامنة بثروة مقدارها 8 مليارات و 800 مليون جنيه استرليني، ورجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش في المرتبة التاسعة بثروة مقدارها 8 مليارات و 520 مليون جنيه إسترليني.

واحتل دوق وستمنستر، الذي يُعد أغنى شخص بريطانيا، المرتبة العاشرة بثروة مقدارها 8 مليارات و 500 مليون جنيه إسترليني، فيما جاء رجل الأعمال السعودي محمد بن عيسى الجابر وعائلته في المرتبة الثالثة عشرة بثروة مقدارها 6 مليارات و 160 مليون جنيه إسترليني.