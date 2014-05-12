الكرملين: نحترم نتائج الاستفتاء في شرق أوكرانيا

أعلن الكرملين الاثنين أنه يحترم نتائج الاستفتاء الذي جرى في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك في جنوب شرق أوكرانيا حول تقرير مصيرهما. ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للدائرة الصحافية في الكرملين أن موسكو تحترم إرادة سكان المقاطعتين وتأمل بأن يجري تطبيق نتائج الاستفتاء بشكل متحضر دون العودة إلى أعمال العنف، بل عبر الحوار بين ممثلي كييف ودونيتسك ولوغانسك.

وأضاف البيان أن موسكو ترحب بأية جهود للوساطة من أجل بدء الحوار، بما فيها الجهود التي تبذل في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأشار إلى إن موسكو راقبت عن كثب التحضيرات للاستفتاء وإجرائها في المقاطعتين الأوكرانيتين.

وألمح الكرملين إلى نسبة المشاركة المرتفعة في الاستفتاء على الرغم من وقوع محاولات لإحباط عملية الاقتراع. وأدان استخدام القوة في أوكرانيا بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا.

من جانبها أعلنت اللجان الانتخابية في المقاطعتين أن أكثر من 90 % ممن شاركوا في الاستفتاء صوتوا بـنعم لاستقلال المنطقة وقيام جمهورية دونيتسك الشعبية.