الأمم المتحدة: انتخابات الرئاسة اللبنانية شأن داخلي

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أن هناك إصرارا دوليا على أن انتخابات الرئاسة اللبنانية هي شأن لبناني بحت، ودعا إلى ضرورة ابقاء لبنان خال من أي تدخل خارجي.

وأشاربلامبلي بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن اللقاء تناول التطورات في لبنان ومواضيع لها علاقة بتطبيق القرار 1701″.وعبر عن تقديره لجهود بري في موضوع الاستحقاق الرئاسي.

وقال لامبلي إنه بعد مناقشة الموضوع مع أعضاء مجموعة الدعم الدولية، والتي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، أود ان أذكر نقطتين او ثلاثة نيابةً عن اعضاء المجموعة، النقطة الاولى هي الأصرار على أن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو مسألة لبنانية بحتة، وضرورة إبقائها خالية من التدخل الخارجي، والنقطة الثانية هي التشديد رغم ذلك على أنه اصدقاء لبنان في المجتمع الدولي مهتمون بضرورة إتمام الاستحقاق بالنجاح في الموعد المحدد.