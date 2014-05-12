البث الحي
منوعات

الأمم المتحدة: انتخابات الرئاسة اللبنانية شأن داخلي

12/5/2014

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أن هناك إصرارا دوليا على أن انتخابات الرئاسة اللبنانية هي شأن لبناني بحت، ودعا إلى ضرورة ابقاء لبنان خال من أي تدخل خارجي.

وأشاربلامبلي بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن  اللقاء تناول التطورات في لبنان ومواضيع لها علاقة بتطبيق القرار 1701″.وعبر عن تقديره لجهود بري في موضوع الاستحقاق الرئاسي.

وقال لامبلي إنه بعد مناقشة الموضوع مع أعضاء مجموعة الدعم الدولية، والتي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، أود ان أذكر نقطتين او ثلاثة نيابةً عن اعضاء المجموعة، النقطة الاولى هي الأصرار على أن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو مسألة لبنانية بحتة، وضرورة إبقائها خالية من التدخل الخارجي، والنقطة الثانية هي التشديد رغم ذلك على أنه اصدقاء لبنان في المجتمع الدولي مهتمون بضرورة إتمام الاستحقاق بالنجاح في الموعد المحدد.

 

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)