استطلاع: الفرنسيون يرفضون الاتحاد الأوروبي مثل البريطانيين

كشف استطلاع حديث للرأي أن الاتحاد الأوروبي يواجه رفضاً بين نسبة كبيرة من المواطنين في فرنسا مثلما هو الحال في بريطانيا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" الألماني لقياس مؤشرات الرأي أن 34% فقط من الذين شملهم الاستطلاع في فرنسا سيصوتون لصالح بقاء بلدهم في الاتحاد الأوروبي حال إجراء استفتاء على ذلك.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، فإن نسبة تأييد البقاء في الاتحاد بلغت بين البريطانيين 39%.

وفي المقابل، بلغت نسبة الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي بين البريطانيين 38%، مقابل 33% بين الفرنسيين.

وجاءت نتائج الاستطلاع أكثر إيجابية لصالح الاتحاد الأوروبي في ألمانيا، حيث فضل 57% من الألمان البقاء في الاتحاد، بينما أعرب 23% منهم عن رغبتهم في الخروج من الاتحاد.

كما أعرب الفرنسيون عن تشككهم إزاء فرص تطور الاتحاد الأوروبي، حيث ذكر 67% منهم أنهم ينظرون إلى مستقبل الاتحاد بتشاؤم، مقابل 22% لديهم نظرة مستقبلية متفائلة تجاه الاتحاد.

وكان استطلاع مشابه أجراه معهد "سي إس إيه" لقياس مؤشرات الرأي لصالح وسائل إعلام فرنسية الأسبوع الماضي أظهر تراجعاً ملحوظاً في ثقة الفرنسيين في أوروبا خلال السنوات الماضية.