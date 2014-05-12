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إعادة فتح حقول النفط وخطوط الأنابيب في غرب ليبيا

12/5/2014

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنه سيعاد فتح حقول النفط وخطوط الأنابيب في غرب البلاد الاثنين بعد أن أعلن محتجون إنهاء حصارهم للبنى التحتية المهمة في قطاع النفط وهو ما قد يزيد الإنتاج الليبي بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقال المتحدث بإسم المؤسسة محمد الحراري إن من المقرر إعادة فتح حقول الشرارة والفيل والوفاء وخطوط الأنابيب التي تربطها بميناء الزاوية. وأضاف الحراري "أعلن المحتجون إنهاء حصارهم وسيعاد فتح كل الخطوط في الغرب الليلة."

ويغلق محتجون شبكة خطوط الأنابيب في غرب ليبيا منذ مارس آذار وهو ما أدى إلى إغلاق حقول النفط بما فيها الشرارة الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا.

وجرى التوصل لاتفاق على إعادة فتح اثنين من الموانئ الأربعة المغلقة في أوائل ابريل نيسان. واستؤنف تصدير النفط من ميناءي الحريقة والزويتينة لكن مرفأي رأس لانوف والسدرة مازالا مغلقين انتظارا لإجراء مفاوضات بخصوص توزيع الثروة النفطية.

 

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