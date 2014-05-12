إعادة فتح حقول النفط وخطوط الأنابيب في غرب ليبيا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنه سيعاد فتح حقول النفط وخطوط الأنابيب في غرب البلاد الاثنين بعد أن أعلن محتجون إنهاء حصارهم للبنى التحتية المهمة في قطاع النفط وهو ما قد يزيد الإنتاج الليبي بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وقال المتحدث بإسم المؤسسة محمد الحراري إن من المقرر إعادة فتح حقول الشرارة والفيل والوفاء وخطوط الأنابيب التي تربطها بميناء الزاوية. وأضاف الحراري "أعلن المحتجون إنهاء حصارهم وسيعاد فتح كل الخطوط في الغرب الليلة."

ويغلق محتجون شبكة خطوط الأنابيب في غرب ليبيا منذ مارس آذار وهو ما أدى إلى إغلاق حقول النفط بما فيها الشرارة الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا.

وجرى التوصل لاتفاق على إعادة فتح اثنين من الموانئ الأربعة المغلقة في أوائل ابريل نيسان. واستؤنف تصدير النفط من ميناءي الحريقة والزويتينة لكن مرفأي رأس لانوف والسدرة مازالا مغلقين انتظارا لإجراء مفاوضات بخصوص توزيع الثروة النفطية.