ألمانيا تخصص 7 ملايين يورو لدعم السوريين المهجرين

وافقت الحكومة الألمانية على تخصيص مبلغ مالي قدره سبعة ملايين يورو، لدعم السوريين المهجرين داخلياً واللاجئين السوريين في كل من مصر والعراق ولبنان والأردن وتركيا، وقررت برلين تسليم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ثلاثة ملايين يورو من المبلغ في النصف الأول من العام الحالي وأربعة ملايين في النصف الثاني منه.

وذكر بيان وزعه المركز الألماني للإعلام، اليوم، أن هذا التبرع يأتي في إطار المشروع المقترح من قبل مفوضية اللاجئين بهدف تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية لهؤلاء السوريين، مشيرًا إلى أن الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا أدت إلى تهجير عدد كبير من السوريين داخلياً وكذلك اندفاع موجة هائلة من اللاجئين إلى بلدان أخرى، مما شكل عبئاً كبيراً على هذه البلدان.

و حسب إحصاء مفوضية الأمم المتحدة , فإن ما يقرب من مليون سوري لجأوا إلى لبنان الذي لا يزيد عدد سكانه عن4 ملايين نسمة، هذا إلى جانب الأعداد الأخرى التي اتجهت إلى العراق والأردن ومصر وتركيا