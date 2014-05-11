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مقتل 40 مهاجراً في غرق سفينة قبالة ليبيا

11/5/2014

قالت الحكومة الليبية الأحد إن 40 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم وجرى إنقاذ 51 آخرين بعد أن غرق قارب يقل مهاجرين معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل الليبية شرقي طرابلس.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية رامي كعال أن القارب واجه ظروفاً صعبة وهو على مسافة 60 كيلومترا شرقي طرابلس.

وصارت ليبيا ذات الحدود الطويلة والمطلة على جيران من جنوب الصحراء والمواجهة لمالطا وإيطاليا على الضفة الأخرى من البحر المتوسط ممرا معتادا لمهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط يحاولون الوصول إلى أوروبا.

في غياب التجهيز والتدريب الكافيين لخفر السواحل وقوات البحرية الليبية والقوات المسلحة، طلب المسؤولون الليبيون مزيدا من المساعدات من الشركاء الأوروبيين من أجل وقف تدفق اللاجئين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور ليبيا إلى أوروبا.

وفي مارس آذار أنقذت البحرية الإيطالية أكثر من 4000 مهاجر من قوارب مكتظة بالركاب في عرض البحر المتوسط جنوبي صقلية في أربعة أيام فقط.

حيث يدفع كثير من اللاجئين أكثر من ألف دولار لعصابات منظمة لنقلهم عبر البحر من ليبيا حيث تلاقي الحكومة صعوبات في السيطرة على البلاد التي تعج بالأسلحة ويوجد بها كثير من كتائب المقاتلين السابقين منذ الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 .

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