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مقتل 18 عاملا في انهيار جدار مصنع بالصين

11/5/2014

لقي 18 عاملا حتفهم اليوم الأحد جراء انهيار جدار مصنع شرقي الصين بسبب هطول أمطار غزيرة,  في حين تم نقل ثلاثة عمال إلى المستشفى لإصابتهم بجروح حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأضافت الوكالة أن نحو 40 عاملا في شركة للطاقة المتجددة بمدينة تشينغداو الساحلية في إقليم شاندونغ كانوا في المصنع وقت الحادث.

يذكر أنه قتل 120 في حريق بمجزر للدواجن في إقليم جيلين في شمال شرق الصين قبل عام ، وفي نوفمبر تشرين الثاني قتل 62 شخصا في انفجار خط أنابيب نفطي في تشينغداو.

وتعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم لكنها تملك تاريخا سيئا في مجال سلامة مواقع العمل حيث تنتشر الكوارث وخاصة في مناجم الفحم.

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