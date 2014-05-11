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مقتل ثلاثة مسلحين في هجوم على نقطة تفتيش بصنعاء

11/5/2014

قالت وزارة الداخلية اليمنية إن ثلاثة مسلحين قتلوا اليوم الأحد عندما حاولوا مهاجمة نقطة تفتيش أمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، ويأتي الهجوم بعد يومين من قتال مع مسلحين بالأسلحة قرب قصر الرئاسة 

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المسلحين الثلاثة لقوا مصرعهم لدى اعتدائهم على نقطة حراسة أمنية فجر اليوم الأحد, وأن مسلحا رابعا أصيب كما قتل أحد المارة.

وفي السياق نفسه صرح مصدر أمني بأن قنبلة انفجرت السبت قرب منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن الجنوبية دون أي إصابات.

ويبدو أن الهجوم جاء ردا على عملية يشنها الجيش على تنظيم القاعدة تضمنت طرد العديد من المتشددين من معاقلهم في جنوب اليمن.

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