كييف تتهم موسكو بتمويل الاستفتاء في شرق أوكرانيا

حملت الحكومة الأوكرانية روسيا المسؤولية عن الاستفتاء المثير للجدل حول انفصال شرق البلاد عن الحكومة المركزية في كييف. وقالت الخارجية الأوكرانية الأحد إن الاستفتاء في مناطق دونيتسك ولوهانسك الناطقة بالروسية يجري "بإيعاز وتنظيم وتمويل من قبل الكرملين".

ووصفت الخارجية الأوكرانية العقول المدبرة لهذا الاستفتاء بأنها "عصابات إجرامية" جرى تجهيزها وتدريبها وفقا للمعايير الروسية. كما أكدت أن نتائج الاستفتاء لن يكون لها تأثير على وحدة الأراضي الأوكرانية.

في المقابل يصر كل من "الانفصاليين" الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا والحكومة الروسية على نفي أي تدخل روسي في التطورات الحادثة بشرق أوكرانيا.

وكان الاستفتاء على تقرير المصير في منطقتي دونيتسك ولوهانسك قد انطلق الأحد في شرق أوكرانيا. وذكرت وسائل إعلام روسية أن مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها أمام المشاركين في عملية التصويت. ولفتت إلى أن هناك قلق يسودُ من إمكانيةِ قيام سلطات كييف باتخاذِ إجراءات تصعيدية، وكان "الانفصاليون" في دونيتسك ولوهانسك قد رفضوا طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأجيل الاستفتاء.