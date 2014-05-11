فنزويلا ترفض الاعتراف بالحكومة الأوكرانية

رفضت الحكومة الفنزويلية الاعتراف بالحكومة الأوكرانية كممثل شرعى عن الشعب الأوكرانى، واعتبرتها نتاجا لانقلاب على السلطة, وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية – في بيان لها بثته وكالة أنباء إيتار تاس الروسية اليوم الأحد .

أنه فى ضوء الأحداث المؤسفة التى تعصف بأوكرانيا حاليا، تؤكد حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية رفضها لعمليات العنف، التى تتم بدعم من الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي ,

وأضاف البيان "أنه حتى يتم إجراء انتخابات حرة فى أوكرانيا وإتمام عملية البدء فى حوار موسع، سوف تستمر فنزويلا فى تحذير المجتمع الدولى من مخاطر التدخل الأجنبى فى أوكرانيا