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فنزويلا ترفض الاعتراف بالحكومة الأوكرانية

11/5/2014

رفضت الحكومة الفنزويلية الاعتراف بالحكومة الأوكرانية كممثل شرعى عن الشعب الأوكرانى، واعتبرتها نتاجا لانقلاب على السلطة, وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية – في بيان لها بثته وكالة أنباء إيتار تاس الروسية اليوم الأحد .

أنه فى ضوء الأحداث المؤسفة التى تعصف بأوكرانيا حاليا، تؤكد حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية رفضها لعمليات العنف، التى تتم بدعم من الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي ,

وأضاف البيان "أنه حتى يتم إجراء انتخابات حرة فى أوكرانيا وإتمام عملية البدء فى حوار موسع، سوف تستمر فنزويلا فى تحذير المجتمع الدولى من مخاطر التدخل الأجنبى فى أوكرانيا  

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