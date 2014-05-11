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روحاني: لا يمكن أن نقبل بالتمييز النووي ضدنا

11/5/2014

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد على عزم إيران عدم التخلي عن حقوقها  النووية وعما حققه علماؤها في مجال الطاقة النووية.  يأتي ذلك قبل يومين فقط من انطلاق الجولة الجديدة من المباحثات بين  إيران والقوى العالمية حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمته بمناسبة إزاحة الستار عن ثلاثة منجزات نووية جديدة في منظمة  الطاقة الذرية الإيرانية، قال روحاني  إن ادعاء قيام إيران بنشاطات نووية سرية كذبة مفضوحة , وأن بلاده لو أرادت القيام  بنشاطات سرية ما كانت لنقدم طلبات لشراء أجهزة الطرد المركزي من الاسواق  الرسمية في الشرق والغرب". وأضاف روحاني   "أقولها للعالم مرة أخرى، برنامجنا النووي  برمته سلمي كما لا يمكن أن نقبل بالتمييز النووي ضدنا".

وتأمل إيران أن تتمكن الجولة الجديدة من المحادثات التي ستبدأ بعد غد  الثلاثاء مع مجموعة (5+1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية بالإضافة  إلى ألمانيا من التحضير لمسودة اتفاقية نهائية لتسوية الخلاف النووي بين  إيران والقوى العالمية.  ومن المنتظر أن يوقع وزراء خارجية الدول السبع على هذه المسودة النهائية في تموز/يوليو المقبل.

وترى الحكومة الإيرانية أن التوقيع على الاتفاقية سينهي الخلاف حول برنامجها النووي والذي استمر أكثر من عشرة أعوام.

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