حالة وفاة وست إصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في مناطق مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها حالة وفاة إلى جانب تسجيل خمس وفيات لحالات إصابة مسجلة سابقاً في كل من جدة والرياض والمدينة المنورة.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن حالتين من الإصابات الجديدة لا توجد لديهما أعراض وثلاث حالات مستقرة إضافة إلى حالة واحدة في العناية المركزة وحالة واحدة وفاتها المنية بمدينة الرياض.

وتتوزع الإصابات الجديدة بمعدل أربع نساء وثلاثة رجال منها أربع حالات في الرياض وحالتان في محافظة جدة وحالة إصابة واحدة بمكة المكرمة في حي تماثلت ست حالات مسجلة سابقا للشفاء تتوزع بين كل من جدة والمدينة المنورة ومكة.

وبهذه الإحصائية الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهوره في السعودية عام 2012 بحسب البيان إلى 480 إصابة منها 139 حالة وفاة.