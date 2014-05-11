ازدياد تعاطي المشروبات الكحولية في الجيش البريطاني

كشفت أرقام رسمية اليوم أن القوات المسلحة البريطانية تعاني من مستويات قياسية من تعاطي المشروبات الكحولية تطلبت علاج أكثر من 1600 جندي في العام الماضي من مضاعفاته.

وقالت صحيفة اندبندانت إن الأرقام التي تم الحصول عليها من وزارة الدفاع البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات أظهرت أيضاً أن عدد الجنود الذين وقعوا ضحايا تعاطي الكحول وصل إلى أعلى مستوياته منذ أن بدأت بجمع البيانات المتعلقة بذلك في عام 2007.

وأضافت أن مشاكل القلب والتسمم وأمراض الكبد والأمراض النفسية، كانت من بين أهم المضاعفات الناجمة عن إفراط الجنود البريطانيين في تعاطي الكحول، وشهد عدد الذين احتاجوا لمساعدة طبية منهم ارتفاعاً بنسبة 28% بين عامي 2012 و 2013، بالمقارنة مع 4% في عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة الجيش البريطاني اتخذوا إجراءات انضباطية بحق أكثر من 4000 جندي منذ عام 2009 بعد ضبطهم وهم في حال سكر أثناء الخدمة، وفقاً لمسؤولي الدفاع.

وقالت إن الافراط في تناول المشروبات الكحولية أدى إلى إدخال المئات من الجنود البريطانيين إلى وحدات الطب النفسي على مدى السنوات الخمس الماضية، وتم خلالها علاج أكثر من 1300 جندياً في وحدات الصحة النفسية.

وكانت دراسة سابقة أجرتها جامعة الملك في لندن أظهرت أن آلاف الجنود البريطانيين الذين خدموا في العراق وأفغانستان يتعاطون المشروبات الكحولية بكميات ضارة لتناسى ويلات الحرب.

وأشارت الدراسة إلى أن 33 ألف جندي بريطاني سابق استهلكوا كميات ضارة من الكحول، أي ما يعادل واحدا من كل خمسة من أفراد القوات المسلحة البريطانية.