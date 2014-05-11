إسرائيل تعرض المساعدة للعثور على المختطفات في نيجيريا

عرضت إسرائيل على نيجيريا الأحد المساعدة في العثور على 200 تلميذة خطفتهن جماعة بوكو حرام الشهر الماضي في هجوم أثار استنكاراً عالمياً ودفع بعض القوى الغربية إلى تقديم المساعدة.

ونقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله للرئيس النيجيري جودلاك جوناثان في اتصال هاتفي "تعبر اسرائيل عن الصدمة العميقة لهذه الجريمة ضد الفتيات." وأضاف "نحن مستعدون للمساعدة في العثور على التلميذات ومحاربة الإرهاب الوحشي."

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن المساعدة التي قد تقدمها إسرائيل في عمليات البحث التي يساعد فيها خبراء بريطانيون وأمريكيون. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية إنه لا توجد أي جهود تعاون في الوقت الحالي.

وترتبط إسرائيل بعلاقات دفاعية مع نيجيريا وزودتها في الماضي بطائرات استطلاع دون طيار. وفي سبتمبر أيلول الماضي كانت اسرائيل ضمن العديد من الدول التي ارسلت مستشارين إلى كينيا للمساعدة في مواجهة مع مسلحين إسلاميين هاجموا مركزا تجاريا في نيروبي.