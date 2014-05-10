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هيغ: بوتين فقد السيطرة على الأزمة الأوكرانية

10/5/2014

قال وزير الخارجية البريطانى وليام هيغ صباح السبت إن روسيا فقدت السيطرة على الموقف فى أوكرانيا، حيث تسببت الاشتباكات الأسبوع الماضى فى وفاة العشرات.

وفى تصريحاته لصحيفة "الديلى تيليجراف" قال هيغ " يبدو أن الرئيس بوتين أطلق سراح قوى لا يمكنه السيطرة عليها. البلطجية المسلحين بأسلحة حديثة وإثارة التوترات القديمة وتأجيج الأحقاد جديدة، الوفيات فى ماريوبول، سلافيانسك وأوديسا تمثل تحذيرا صارخا أن هذه الخطة تخرج عن السيطرة".

وشدد وليام هيغ على أن سلوك روسيا تجاه أوكرانيا يمثل دليلا واضحا على إتباعها ما وصفه "بسلوك البلطجة" تجاه الدول المجاورة لها. وأوضح أن "هناك نمطا لكيفية تصرف الروس تجاه جيرانهم"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف.

كان الوزير البريطانى قد اتهم روسيا أمس بإثارة الاضطرابات فى أوكرانيا بهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى 25 مايو الجارى، مشيرا إلى أن موسكو لم تتخذ أى إجراء لتنفيذ اتفاق جنيف.

ولفت هيغ إلى مطالبة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى وقت سابق، بمشاركة الانفصاليين الموالين لروسيا،المتواجدين فى شرق أوكرانيا، فى محادثات مع حكومة كييف، واصفا ذلك المطلب بأنه دليل على أن روسيا لم تتخذ أى إجراء من جانبها لتنفيذ اتفاق جنيف.

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