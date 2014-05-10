ميركل وأولاند يهددان روسيا إذا فشلت انتخابات أوكرانيا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في بيان مشترك صدر السبت إن بلديهما سيتخذان الإجراءات المناسبة إذا لم تمض قدما انتخابات أوكرانيا في 25 مايو أيار الجاري وفقا لما هو مقرر.

وقالت ميركل وأولاند في بيانهما "إذا لم تجر انتخابات رئاسية معترف بها دوليا فسيؤدي ذلك حتما إلى المزيد من زعزعة استقرار البلاد.

و أضافت ميركل في تصريحات للصحفيين عقب صدور البيان إنه إذا أخفقت انتخابات 25 مايو "فإننا مستعدون لاتخاذ عقوبات جديدة على روسيا."

واتفقت ألمانيا وفرنسا على إنه إذا حدث ذلك فستطبق عندئذ التبعات المناسبة وفقا لما حدده المجلس الأوروبي في 6 مارس 2014."