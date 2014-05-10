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ميركل وأولاند يهددان روسيا إذا فشلت انتخابات أوكرانيا

10/5/2014

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في بيان مشترك صدر السبت إن بلديهما سيتخذان الإجراءات المناسبة إذا لم تمض قدما انتخابات أوكرانيا في 25 مايو أيار الجاري وفقا لما هو مقرر.

وقالت ميركل وأولاند في بيانهما "إذا لم تجر انتخابات رئاسية معترف بها دوليا فسيؤدي ذلك حتما إلى المزيد من زعزعة استقرار البلاد.

و أضافت ميركل في تصريحات للصحفيين عقب صدور البيان إنه إذا أخفقت انتخابات 25 مايو "فإننا مستعدون لاتخاذ عقوبات جديدة على روسيا."

واتفقت ألمانيا وفرنسا على إنه إذا حدث ذلك فستطبق عندئذ التبعات المناسبة وفقا لما حدده المجلس الأوروبي في 6 مارس 2014."

في الوقت نفسه طالبت فرنسا وألمانيا جميع الأطراف بوقف أعمال العنف والبدء في نزع أسلحة القوات غير النظامية تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في موعد أقصاه 15 مايو أيار.

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