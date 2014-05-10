مطعم ياباني يقدم تخفيضات خاصة لزبائنه الصلع

مدخل المطعم وعليه ملصقات الدعم والدعاية بمنطقة الأعمال بطوكيو (رويترز-أرشيف)

أفتخر أن أكون أصلع عبارة مكتوبة على ملصق علق على أحد جدران مطعم جديد في طوكيو يشجع زبائنة من الصلع على ارتياده حيث يقدم لهم تخفيضات غير متاحة لزبائنه من غير الصلع.

ويشجع هذا المطعم المقام على الطراز الياباني التقليدي في منطقة بطوكيو قريبة من مكاتب الحكومة المركزية الزبائن على تقبل كونهم صلعا وعدم إخفاء ذلك.

وقال صاحب المطعم يوشيكو تويودا "الصلع قضية حساسة جدا في اليابان ولكن في هوليوود يوجد عدد من النجوم الذين يتجاهلون تماما صلعهم ويباشرون بفخر عملهم، أعتقد أنه سيكون أمرا طيبا للغاية أن نعزز هذه الروح هنا".

ويقول أحد كبار صانعي الشعر المستعار في اليابان إن الصلع غير منتشر في اليابان مثل الغرب حيث يصيب 26% من الرجال في اليابان.

كما تلعب الوراثة دورا رئيسيا في ذلك، ولكن ينحي أيضا باللائمة في ذلك على ضغوط العمل بين موظفي الشركات الذين يعملون فوق طاقتهم في اليابان.

وقال أحد الزبائن أثناء تناوله لشراب معلقا على نشاط المطعم "ما من شك عندما تبدأ في الصلع تكون صدمة كبيرة"، "الأمر شاق فعلا بالنسبة لرجال الأعمال اليابانيين، الضغوط تتراكم ثم يبدأ شعرك في السقوط بعد ذلك".

وكان تخفيف هذا الضغط هو الشيء الذي أوحى أساسا لتويودا بفكرة إنشاء مطعم "أوتاسوكي" أو"الأيادي المساعدة" الذي يقدم قائمة الطعام المحببة للرجال اليابانيين في منتصف العمر مثل الدجاج المشوي بالطريقة اليابانية وبأسعار منخفضة.

وأضاف تويودا "كنت أفكر في طريقة ما لمساعدة الموظفين ولكن دون وجود موضوع رئيسي كانت الفكرة ناقصة، "ثم بعد ذلك كنت سائرا في أحد الأيام وسط المدينة وظللت أراقب وأتابع الرجال الصلع، فكان هذا هو الموضوع".

ويحصل كل زبون أصلع على خصم يبلغ خمسمائة ين (4.92 دولار) وتزداد عروض التخفيض كلما زاد عدد الزبائن الصلع في كل مجموعة ترتاد المطعم. فعلى سبيل المثال إذا تناول خمسة زبائن من الصلع مشروبات معا يحصلون على مشروب مجانا إلى جانب التخفيضات السابقة.

وتعرض على جدران المطعم ملصقات تتناول موضوعات خاصة بالصلع. كإحصائيات عن الدول التي يوجد بها أعلى معدل للصلع؟

وتكون الإجابة جمهورية التشيك بها 43% تليها أسبانيا ثم ألمانيا، وغيرها من الملصقات التي تساهم في تقبل الأمر بل والافتخار به أيضا.