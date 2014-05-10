شركة ARM تتوقع طرح هواتف أندرويد بـ20 دولارا

حصة الهواتف الذكية الرخيصة بلغت حوالي 267 مليون هاتف من السوق (الجزيرة مباشر-أرشيف)

توقعت شركة "ARM" المتخصصة في صناعة المعالجات وبناء على فعاليات علاقتها مع مصنعي الأجهزة الذكية أن يتم إطلاق هواتف ذكية منخفضة التكلفة ذات سعر يبلغ 20 دولارا خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأكدت شركة "ARM" أن سوق الأجهزة الذكية سيشهد هذا التطور النوعي خلال العام الجاري بإطلاق تلك الهواتف الذكية.

وأوضحت شركة "ARM" أن تلك الأجهزة ستكون الأقل تكلفة بين الهواتف الذكية المتاحة في الأسواق خلال 2014، وأنها ستعتمد على نظام "أندرويد" ومعالجات بنواة Cortex A5 التي تطورها.

وسيقل سعر تلك الأجهزة بحوالي 5 دولارات على الأقل عن الهواتف الذكية التي تنوي طرحها "موزيلا" في الأسواق بنظام التشغيل فايرفوكس"، بسعر يتراوح ما بين 25 دولارا إلى 28 دولارا.

وأشارت شركة "ARM" إلى أن السعر المنخفض لتلك الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" لن يعيبها الأداء الضعيف بل على العكس سيوفر لها المعالج "Cortex A5" أداء قويا للأجهزة التي سيتم تزويده بها مما سيجعل لها ميزة نوعية على غيرها من الهواتف رخيصة الثمن.

وأضافت شركة "ARM" أن الأجهزة منخفضة التكلفة ستشكل الفئة المتسارعة النمو في سوق الهواتف الذكية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث توقعت أن يتجاوز حجم تداول الهواتف التي تباع بأقل من 150 دولارا حاجز مليار وحدة في 2018، وهو ضعف حجم التداول لتلك الفئة مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن فئة الهواتف منخفضة التكلفة حصدت حصة كبيرة من مبيعات الأجهزة الذكية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت حوالي 267 مليون هاتف.

من جهة أخرى أكدت دراسة لشركة "TrendForce" أن شركات مثل "سامسونغ" و"هواوي" و"لينوفو" و"Xiaomi" استفادت بشكل كبيرة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2014 بالطلب المتزايد على فئة الهواتف الذكية التي تباع بسعر يقل عن 150 دولارا.