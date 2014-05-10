النيابة المصرية تتهم مرسي بالتواصل مع بيت المقدس

مبنى مديرية أمن الدقهلية الذي أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عن تفجيره (الجزيرة مباشر)

قال النائب العام المصري إن الرئيس المعزول محمد مرسي كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس المتشدد الذي أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات ضد أهداف للجيش والشرطة منذ الصيف الماضي.

وقرر النائب العام هشام بركات إحالة 200 شخص يشتبه بأنهم متشددون تابعون للتنظيم الذي يتمركز في شمال سيناء ويستلهم فكر القاعدة إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها الانضمام لجماعة "إرهابية" والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية.

وعزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد عام واحد له في الحكم إثر إحتجاجات شعبية على حكمه. ومنذ ذلك الحين قتل مئات من رجال الشرطة والجيش في هجمات نفذها من يشتبه بأنهم متشددون في سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى.

وأضاف بركات في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمين في القضية توصلت إلى أن مرسي "كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أيه أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد".

وأضاف البيان أن مرسي "أوفد الإرهابيين محمد الظواهري (شقيق أيمن الظواهري زعيم القاعدة) وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المتحصنة بها لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم ومحاولة التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم".

لكن البيان لم يذكر ما إذا كانت النيابة اتخذت إجراء قانونيا ضد مرسي، ولم يصدر على الفور تعليق من جماعة الإخوان المسلمين بشأن هذا الاتهام.

ومنذ عزل مرسي قتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان واعتقل آلاف آخرون وأحيلوا للمحاكمة من بينهم الدكتور مرسي، ويحاكم الرئيس السابق في عدة قضايا بتهم من بينها قتل متظاهرين إبان فترة حكمه والتخابر مع منظمات أجنبية من بينها حماس التي تدير قطاع غزة ولها صلات وثيقة بجماعة الإخوان في مصر.

وحظرت محكمة مصرية في مارس الماضي نشاط حماس في مصر وسط اتهامات لها بدعم الجماعات المتشددة التي تستهدف قوات الأمن منذ عزل مرسي وتنفي الحركة هذه الاتهامات.

كما أعلنت الحكومة المؤقتة الإخوان جماعة إرهابية وحملتها مسؤولية العنف لكن الجماعة تنفي هذه الاتهامات وتقول إنها ملتزمة بالسلمية إزاء ما تصفه بالانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا.

ووصف بيان النائب العام المتهمين المحالين لمحكمة الجنايات يوم السبت بأنهم "من أخطر العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس". وأضاف أن 102 منهم محبوسون ولا يزال 98 متهما منهم هاربون.

وأسندت النيابة إليهم تهم من بينها "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية (وهي) حركة حماس "الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية" وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وتبنت أنصار بيت المقدس مسؤولية العديد من الهحمات ضد أهداف أمنية من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية.

وقال النائب العام إن المتهمين ارتكبوا 51 جريمة "إرهابية" أسفرت عن مقتل 40 من رجال الشرطة و15 مدنيا وإصابة 348 شخصا.