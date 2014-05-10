البحث عن الطائرة الماليزية يعود لموقع أول إشارة

غادرت السفينة الأسترالية أوشن شيلد" محملة بمعدات استطلاع تحت المياه بحثا عن الطائرة الماليزية المفقودة ,وتتجه السفينة للمنطقة التي رصدت فيها إشارة للمرة الأولى في المحيط الهادي, حيث سمعت أطول إشارة صوتية قبل أكثر من شهر.

وتمركز البحث في منطقة مساحتها 314 كيلومترا مربعا حول النقطة التي رصدت فيها الإشارة الثانية وسمعت لمدة 13 دقيقة يوم الخامس من أبريل, والتي قالت سلطات البحث إنها الدليل الأقوى.

و كانت السفينة الأسترالية أوشن شيلد قد عادت إلى قاعدتها في استراليا في وقت سابق هذا الأسبوع بغرض الصيانة و التزود بالمؤن بعد أن أمضت أكثر من شهر في البحر في مهمة البحث عن الطائرة المفقودة في المحيط الهندي بعمق بلغ 5005 متر .

وتشارك أكثر من عشرين دولة في عملية البحث عن الطائرة الماليزية بوينغ 777, التي اختفت من شاشات الرادار بعد فترة قصيرة من إقلاعها من كوالالمبور في طريقها إلى بكين وكان على متن الطائرة 239 شخصا معظمهم من الصين .