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اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب السودان

10/5/2014
 

وقع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير  وزعيم المتمردين رياك مشار على اتفاق سلام مساء الجمعة  بعد عقد محادثات مباشرة في أديس أبابا.

ويدعو الاتفاق إلى إنهاء القتال في غضون 20 ساعة وتشكيل حكومة انتقالية، وتقديم مساعدات إغاثة فورية لنحو مليون شخص نزحوا من ديارهم بسبب القتال المستمر منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال سلفا كير :  إن الحزب والجيش اللذين يقودهما سينفذان هذا الاتفاق بدون إخفاق مضيفا أن  شعب جنوب السودان لا يحتاج لحرب، من جانبه وصف رياك مشار النزاع بـين الجانبين بـ "الحرب الحمقاء" .

وسيتفاوض وفدان من طرفي النزاع على تفاصيل الاتفاق الذي وصف بغير المتوقع في الأيام القادمة ثم  يعقد لقاء آخر بين كير ومشار في غضون 30 يوما .

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي زار المنطقة قبل أيام إن: "الاتفاق على الوقف الفوري للقتال في جنوب السودان والتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يشكل تقدما كبيرا لمستقبل  دولة جنوب السودان

وتعهد كيري بتوفير المساعدة اللازمة لإنجاح الاتفاق الذي يوفر فرصة لفتح طريق نحو السلام بحسبه.

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