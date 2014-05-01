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نتنياهو يسعى لسن قانون يعرف إسرائيل بدولة يهودية

1/5/2014
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (أرشيف-رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إنه سيسعى لسن قانون يعرف إسرائيل على أنها دولة يهودية، في خطوة من شأنها بالتأكيد إثارة معارضة المواطنين العرب الذين يشكلون خمس عدد السكان في الأراضي الفلسطينية عام 1948 أو ما يعرف بعرب إسرائيل.

وقال نتنياهو في خطاب في تل أبيب "سأدعو (لوضع) قانون أساسي يصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي". وكان نتنياهو يشير إلى رفض الفلسطينيين لمطلبه بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية خلال محادثات السلام التي عقدت في الآونة الأخيرة.

وفي غياب دستور رسمي لإسرائيل فإن مجموعة من القوانين الأساسية وافق عليها البرلمان منذ قيام إسرائيل 1948 تحدد السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية وتحمي الحقوق المدنية وتحدد وضع القدس المتنازع عليه دوليا كعاصمة لإسرائيل.

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