انهيار مفاوضات الخرطوم وقطاع الشمال

أعلنت الوساطة الإفريقية تعليق مفاوضات الحكومة السودانية والحركة الشعبية-قطاع الشمال-بشأن المنطقتين"النيل الأزرق وجنوب كردفان-مع انتهاء اليوم الأخير للمهلة التي منحها مجلس السلم والأمن الأفريقي للأطراف، بغرض التوصل لاتفاق ينهي الحرب المندلعة في الولايتين.

وأعلنت لجنة الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكى، تعليق المفاوضات، بعد اجتماعات مطولة بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) من دون إحراز أية تقدم باتجاه التوافق علي أجندة أو اتفاق إطاري يكون بمثابة المرجعية للعملية التفاوضية.

وأبلغ مصدر دبلوماسي أفريقى صحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم ، الخميس، أن الوساطة سترفع تقريرا مفصلا إلي مجلس الأمن الأفريقى عن فشل الجولة الحالية. وقال إن الطرفين يتحملان بالتساوى عرقلة العملية السلمية، ولم يستبعد المصدر أن تتم معالجة دبلوماسية في الإطار الأفريقي تقي السودان تداعيات انهيار التفاوض.

وشهدت أجواء مقر المفاوضات، توترا ملحوظا طوال نهار الأربعاء الماضى بعد تغيب وفد الحركة الشعبية عن اجتماع مفترض مع الوساطة ووفد الحكومة السودانية، التى اعتبر موفديها التصرف تأكيدا لعدم جدية الطرف الأخر في تسوية الخلافات، وردت الحركة علي الحكومة ببيان اتهمتها أيضا بعدم الرغبة في الاتفاق.