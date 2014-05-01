المجلس التأسيسي التونسي يسقط فصل "العزل السياسي"

أسقط نواب بالمجلس التأسيسي التونسي مساء الأربعاء فصلاً يمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات لتتعطل بذلك المصادقة على القانون الانتخابي.

وسقط الفصل 167 من القانون الانتخابي خلال الجلسة العامة للتصويت بفارق صوت واحد حيث صوت له 108 ورفضه 23 واحتفظ 43 بأصواتهم , وكان الفصل يحتاج إلى تصديق 109 نائب له حتى يمر.

وعلق رئيس المجلس "مصطفى بن جعفر" الجلسة العامة بسبب حالة الصدام التي سادت بعد التصويت على الفصل المثير للجدل.

ويؤيد حزب حركة وفاء والتحالف الديمقراطي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعدداً من نواب حركة النهضة الإسلامية ونواب مستقلون بشراسة منع رموز نظام" بن علي" من الترشح إلى الانتخابات المقبلة.

وتم العمل بهذا الفصل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011.

ويردد مؤيدو الفصل إنه سيقطع الطريق على عودة رموز الحكم المتسلط إلى السلطة إلى حين، أي خلال الانتخابات المقبلة لكنه لن يقصيهم نهائياً عن الحياة السياسية.

ويرفض حزب نداء تونس وحلفاؤه في جبهة الإتحاد من أجل تونس، والجبهة الشعبية هذا الفصل ويعتبرونه إقصاء ممنهجاً لخصوم سياسيين.

وينص الفصل على أنه "لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية بالحكومة في عهد الرئيس المخلوع، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل".

كما لا يمكن الترشح للانتخابات لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

ويضيف الفصل "تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية، وفق الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور".

ويضغط عدد من النواب من أجل إعادة التصويت على الفصل كما يخول لذلك النظام الداخلي للمجلس.