الأردن يفتتح أكبر مخيم للاجئين السوريين في الشرق الأوسط

افتتح الأردن الأربعاء مخيم الأزرق للاجئين السوريين في شرق المملكة والذي تقول الأمم المتحدة أنه قد يصبح أكبر مخيم للاجئين السوريين في الشرق الاوسط.

ويقع المخيم في الصحراء على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة عمان وافتتح بعد عشرة شهور من أعمال تمهيد الطرق وبناء الآف الملاجئ التي ستكون قادرة في نهاية المطاف على استضافة 130 ألف شخص.

وسعى المانحون عند التخطيط للمخيم الجديد الذي تبلغ مساحته 15 كيلومترا مربعا لتفادي مساوئ المخيم الاول بالأردن مخيم الزعتري الذي افتتح على عجل قبل نحو عامين في منطقة حدودية متربة حيث تسبب ضعف الخدمات وسوء الإدارة في احتجاجات عنيفة.

وقال "أندرو هاربر" ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدى الأردن خلال مراسم افتتاح المخيم التي حضرها مسؤولون حكوميون ومانحون "ما ترونه عندما تتجولون ربما يكون أحد أفضل مخيمات اللاجئين تخطيطاً في العالم وربما سيكون أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم"

وعلى خلاف مخيم الزعتري يضم المخيم الجديد مدرستين ومستشفى مركزياً يديره الصليب الأحمر ومتجراً كبيراً يقبل القسائم التي يصدرها برنامج الاغذية العالمي.

وقال جوناثان كامبل منسق الطوارئ لدى البرنامج "يأتي الناس لشراء ما يريدون تناوله ويذهبون إلى منازلهم ويطهون ولذلك فهذا مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية بالنسبة لهم في وجود متجر كبير مليء بالسلع".

وشرعت وكالات الأمم المتحدة في إنشاء المخيم الكبير في ذروة تدفق اللاجئين العام الماضي عندما كان عدد الواصلين إلى الأردن يتجاوز الألف يومياً وهو ما أثار مخاوف من ألا تتمكن المملكة من التعامل معهم.

ويستضيف الأردن في الوقت الراهن قرابة 600 ألف لاجيء سوري مسجلين يشكلون نحو ربع اللاجئين الذين يزيد عددهم على 2.5 مليون في أنحاء المنطقة, ويقول مسؤولون أنه يوجد 1.3 مليون سوري على الأقل في الأردن يعيش القليل منهم فقط في مخيمات.