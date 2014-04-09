نتنياهو يأمر بخفض مستوى الاتصالات مع السلطة الفلسطينية

قال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بوقف الاتصالات رفيعة المستوى مع الفلسطينيين في القضايا غير الأمنية ولكنه استثنى كبيرة مفاوضي محادثات السلام تسيبي ليفني من هذا الوقف.

ويأتي هذا الاجراء في اطار الرد الاسرائيلي على ما وصفه مسؤول "بالانتهاك السافر من جانب الفلسطينيين للالتزامات في إطار محادثات السلام" في إشارة على ما يبدو لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاسبوع الماضي على طلبات الانضمام إلى 15 اتفاقية دولية وسط أزمة شديدة في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة .

جاء هذا القرار بعد يوم من تلميح وزير الخارجية الامريكي جون كيري بأن اعلان إسرائيل في أول أبريل نيسان عن خطط لبناء نحو 700 وحدة سكنية في القدس الشرقية كان سبباً مباشراً في تحول محادثات السلام إلى أزمة

وقال مسؤول آخر أن أعضاء الحكومة الاسرائيلية ومدراء العموم بالوزارات الحكومية وكبار المسؤولين الآخرين لن يسمح لهم بعد الآن بالاجتماع مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المسؤولون أن وزيرة العدل تسيبي ليفني التي ترأس فريق المفاوضات في عملية السلام المضطربة التي تجري تحت رعاية الولايات المتحدة ومسؤولي الدفاع والأمن يمكنهم أن يواصلوا الاتصال مع الفلسطينيين

ولم يرد على الفور تعليق فلسطيني على قرار نتنياهو ولا يوجد مؤشر واضح على الكيفية التي ستكون عليها النتيجة العملية لهذا الإجراء.

ويتعاون مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون منذ سنوات بشأن قضايا مدنية مثل البيئة والمياه والطاقة

وفي الاجتماع الأسبوعي للحكومة الاسرائيلية يوم الأحد تعهد نتنياهو بالرد على توقيع عباس اتفاقات دولية من بينها معاهدات جنيف المتعلقة بممارسات الأطراف المختلفة خلال الحرب والاحتلال.

وقال مسؤولون فلسطينيون ان عباس وقع المعاهدات رداً على تقاعس إسرائيل عن تنفيذ وعدها بالإفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين قبل ذلك بأربعة أيام وغضبوا أكثر بعد الإعلان عن بناء وحدات سكنية في

المستوطنات.