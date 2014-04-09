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مقتل 20 شخصا في انفجار بباكستان

9/4/2014

قالت الشرطة ومصادر طبية باكستانية إن قنبلة انفجرت في سوق للخضراوات في مدينة روالبندي الباكستانية الأربعاء ما أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين.

ووقع الانفجار في الصباح الباكر عندما كان الباعة يصفون فاكهتهم وخضرواتهم على منصات البيع، وتناثرت الأشلاء على الأرض في السوق الواقع بين العاصمة إسلام أباد ومدينة روالبندي وقالت الشرطة إن القنبلة كانت مخبأة في صندوق جوافة.

وقال سلطان عزام تيموري مساعد المفتش العام للشرطة "الانفجار وقع في نحو الساعة الثامنة إلا الربع وكانت هناك قنبلة مزروعة في المكان واستخدم نحو خمسة كيلوغرامات من المتفجرات لأن الحفرة تُظهر أنها كانت مخبأة في صندوق".

وتضم روالبندي التي تتداخل ضواحيها مع العاصمة مقارا للجيش الباكستاني لكن الانفجار وقع بعيدا عن هذه المقار ولم يتضح بعد الهدف منه.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، أدانت طالبان الهجوم ونفت مسؤوليتها عنه وألقت باللوم على "أيد خفية".

وقال شهيد الله شهيد المتحدث باسم طالبان في بيان "سقوط قتلى من الأبرياء في هجمات على أماكن عامة يبعث على الحزن"، وأضاف "مثل هذه الهجمات خطأ وضد الشريعة الإسلامية". 

وتجري باكستان محادثات سلام مع حركة طالبان الباكستانية  لوقف إطلاق النار حتى العاشر من أبريل/ نيسان ،وتطالب طالبان بإطلاق سراح مئات السجناء وسحب الجيش من بعض المناطق القبلية على امتداد الحدود مع أفغانستان.

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