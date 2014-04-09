كيري يبدي استعدادا لتحمل مسؤولية اخفاقات الخارجية الأمريكية

قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إنه مستعد لتحمل المسؤولية عن الإخفاقات في السياسة الخارجية، لكنه على الأقل يبذل جهودا لتحقيق تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا وأوكرانيا. جاء تصريح كيري في مواجهة انتقادات حادة من جانب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي.

وخلال جلسة استمرت ساعتين ونصف واجه كيري أسئلة عن فشل الولايات المتحدة في إنهاء الحرب الأهلية السورية، ومنع روسيا من ضم منطقة القرم الأوكرانية، وتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ورغم أن غالبية الهجوم جاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، انضم السيناتور الديمقراطي روبرت منينديز –رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس- في الضغط على كيري بشأن المفاوضات مع إيران للحد من برنامجها النووي، وأيضا بشأن السياسة الأميركية في سوريا.

ويشن الجمهوريون حملة على السياسة الخارجية للرئيس الديمقراطي باراك أوباما، ويقولون إنها ضعيفة وغير فعالة، وهم يأملون في استغلال هذه القضية لتحقيق مكاسب في انتخابات الكونغرس التي تجري في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومثل كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ التي ظل عضوا فيها طوال 28 عاما بل رأسها أيضا وبدا مستفزا بشكل خاص من الانتقادات التي يوجها السيناتور الجمهوري جون مكين الذي قاتل معه في حرب فيتنام وتعاونا معا عن كثب لتطبيع العلاقات مع هانوي.

وقال السيناتور الجمهوري جون مكين موجها اتهامه لكيري "فشلت الإدارة فشلا ذريعا في القضايا الرئيسية". فيما رد كيري بقوة قائلا "بالقطع يمكن أن نفشل هل تريد إلقاء اللوم علي. يمكن أن أفشل لا أهتم لكن هذا يستحق يستحق الجهد. وعلى الولايات المتحدة مسؤولية القيادة".

من جانب آخر، قال السيناتور الجمهوري بوب كوركر -الذي يدعم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في بعض القضايا- النقاش الى سوريا خاصة قرار أوباما التوصل الى اتفاق مع دمشق للتنازل عن أسلحتها الكيماوية بدلا من أن ينفذ الهجمات الجوية التي توعد بها.

وقال كوركر "انتهى بنا الأمر لنجد أنفسنا على حجر سوريا، ونحن الآن نجلس على سطح الحافلة، بينما تقود إيران وروسيا السياسة في سوريا". مشيرا إلى مساندة موسكو وطهران للرئيس السوري بشار الأسد.