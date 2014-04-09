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قتلى وجرحى في انفجار سيارتين مفخختين بحمص

9/4/2014

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 21 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا في تفجيرين متتابعين بسيارتين ملغومتين الأربعاء في وسط مدينة حمص بسوريا.

وذكر المرصد السوري أن التفجيرين وقعا في حي كرم اللوز بحمص، وأنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى نظرا لإصابة زهاء 100 شخص بعضهم إصابته خطيرة.

من جهتها، أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء أن عدد القتلى 25 بينهم نساء وأطفال، وأن المصابين 107 أشخاص، منهم مصور للوكالة.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي قوله أن التفجير الأول وقع بالقرب من متجر للحلويات في شارع يشهد حركة مرورية كثيفة، وبعد حوالي نصف ساعة وقع تفجير آخر في نفس الحي.

وأضافت الوكالة أن التفجيرين "ألحقا أيضا أضرارا كبيرة بممتلكات المواطنين والمنازل والمحال التجارية والسيارات في الحي".

وفي ريف دمشق، سيطرت القوات النظامية الأربعاء على بلدة رنكوس بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المعارضة بدأت أمس الثلاثاء، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري ان "وحدات من الجيش والقوات المسلحة انجزت الان عملياتها في بلدة رنكوس". واشار مراسل التلفزيون من البلدة إلى أن "العملية العسكرية استغرقت 18 ساعة".

وأكد المرصد أن القوات النظامية وعناصر من حزب الله اللبناني سيطرت على البلدة بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المعارضة.

وتعتبر منطقة القلمون استراتيجية لأنها تربط بين العاصمة ومحافظة حمص في وسط البلاد. كما أن سيطرة القوات النظامية عليها من شأنها إعاقة تنقلات مقاتلي المعارضة بينها وبين الأراضي اللبنانية.

وأشار المرصد إلى أن مناطق أخرى في ريف دمشق، لا سيما في الغوطة الشرقية تتعرض لقصف من قوات النظام.

وقتل في معارك الاربعاء سبعة مقاتلين معارضين بحسب المرصد "أحدهم قائد لواء إسلامي مقاتل"، وذلك غداة مقتل 22 مقاتلا آخرين في قصف واشتباكات في القلمون والمليحة ومناطق أخرى من الغوطة الشرقية.

ويقول المرصد إن حزب الله "يقود العمليات العسكرية من جانب قوات النظام في منطقة القلمون" وهو "مدعوم من مسلحين موالين للنظام سوريين وغير سوريين ومن سلاح المشاة السوري ومدفعية الجيش السوري".

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