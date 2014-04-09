ايران تشجب التحفظات الأمريكية على مرشحها في الأمم المتحدة

قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن إيران شجبت الأربعاء تحفظات الحكومة الأمريكية على مرشحها حامد أبو طالبي لمنصب مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة قائلة إنها "غير مقبولة".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله "موقف الحكومة الأمريكية من مرشح إيران لمنصب المبعوث لدى الأمم المتحدة غير مقبول، وقد قامت إيران بنقل وجهة نظرها بشكل رسمي"، وأضاف المتحدث أن أبو طالبي من بين أفضل أصحاب الخبرة بين الدبلوماسيين الإيرانيين.

وفي سياق منفصل قال يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء إن إيران تنفذ الاتفاق النووي المؤقت مع القوى العالمية الست وفقا لما هو مخطط، وجاء هذا التصريح بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إبرام الاتفاق المؤقت.

وتلعب الوكالة دورا محوريا في التحقق من أن ايران ملتزمة ببنود الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني ووافقت طهران بموجبه على خفض أنشطة برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات.

وتصدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة تحديثا شهريا يعرض على أعضاء الوكالة بشأن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير/ كانون الثاني ويهدف إلى إتاحة وقت للمفاوضات بشأن تسوية نهائية للنزاع المستمر منذ عشرة أعوام بشأن نشاط إيران النووي ومن المتوقع صدور التحديث التالي يوم 20 أبريل/ نيسان. وقال أمانو خلال زيارة لأوسلو "يمكنني أن أقول لكم هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقا للخطة".