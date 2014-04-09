الجعفري يتهم بيلاي بأنها تتصرف "بشكل غير مسؤول"

اتهم بشار الجعفري -المندوب السوري لدى الأمم المتحدة – مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالتصرف بشكل "غير مسؤول" وبأنها باتت جزءاً لا يتجزأ من الحملة الدولية المدبرة ضد سوريا.

وقال الجعفري "بعدما قدمت بيلاي إحاطة لمجلس الأمن الدولي أوضحت فيها أن الحكومة السورية مسؤولة بشكل أكبر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في سوريا، أصبحت المفوضة السامية مجنونة في عملها، وتتصرف بشكل غير مسؤول".

واتهم الجعفري، بيلاي، بأنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحملة الدولية المدبرة ضد بلاده، متناسيةً أن تذكر في إحاطتها "الجرائم التي يرتكبها التكفيريون في سوريا بما فيها ما حصل في مدينة كسب على الحدود التركية".

وتطرق الجعفري في حديثه إلى الصحفيين في المقر الدائم للأمم المتحدة، إلى مقالة كتبها الصحفي البريطاني سيمور هيرش،التي شدد على أنها "مهمة جداً لأنها عندما تتقاطع مع قصة التسريب الذي جرى في مكتب وزير الخارجية (التركي أحمد داوود أوغلو) فإنها تؤكد بشكل قطعي ضلوع (تركيا) في مسألة، أولاً الهجوم بالأسلحة الكيمائية على السكان المدنيين السوريين في الغوطة في 21 أغسطس/آب 2013، وثانياً، ضلوع الحكومة التركية في تصعيد الموقف العسكري في سوريا، وفبركة عدوان ودفع الرئيس الأميركي دفعاً للتدخل العسكري في سوريا، بحجة أن الحكومة السورية تجاوزت الخط الأحمر".

وشدد الجعفري على أن مقالة هيرش "بمنتهى الأهمية لأنها تظهر أنه حتى الرئيس أوباما كان مدركاً لهذه المناورات التركية، وهذا السلوك الذي يجافي أبسط قواعد القانون الدولي وأحكام الميثاق من جانب الحكومة التركية".

وذكر المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الحكومة السورية وجهت مؤخراً 10 رسائل حول موضوع التسريب الذي حصل في مكتب وزير الخارجية التركي، والعدوان التركي العسكري المباشر على منطقة كسب، التي تقع على الحدود بين سوريا وتركيا.