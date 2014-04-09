إنقاذ أربعة آلاف مهاجر خلال 48 ساعة في ايطاليا

مهاجرون فروا سابقا من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا (الفرنسية)



أعلن وزير الداخلية الايطالي انجيلينو الفانو الأربعاء إن حوالي أربعة آلاف مهاجر تم إنقاذهم خلال 48 ساعة من قبل السلطات الايطالية وأكثر من 15 ألفا منذ بداية السنة.

وقال الفانو "وصول المهاجرين لا يتوقف والأمر يصبح ملحا أكثر فأكثر". ، وأضاف إن "سفينتين للبحرية تقومان حاليا بإنقاذ مركبين يقلان 300 و361 شخصا ويبدو أن هناك جثة واحدة على الأقل" وأضاف إن "ايطاليا تتعرض لضغط كبير يتمثل بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين من ليبيا".

وأوضح الفانو "نحن أنقذنا منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي آلاف المهاجرين ،هناك تجار موت يربحون الأموال من عمليات التهريب هذه ويطلقون نداءات استغاثة لطلب النجدة بعد ثلاثين أو أربعين ميلا فقط من مغادرتهم السواحل الليبية".