البث الحي
منوعات

أمريكا تعلن جماعة أنصار بيت المقدس المصرية منظمة ارهابية

9/4/2014

 قال مسؤولون الأربعاء أن الولايات المتحدة صنفت جماعة أنصار بيت المقدس أنشط الجماعات المصرية المتشددة كمنظمة إرهابية أجنبية وهو ما يجرم تقديم الدعم للجماعة.
وأعلنت الجماعة التي تتخذ من سيناء مقرا لها وتشكلت في أعقاب انتفاضة 2011 في مصر المسؤولية عن العديد من الهجمات الكبيرة ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري العام الماضي.
ويشير التصنيف الرسمي إلى استعداد الولايات المتحدة لملاحقة الجماعات المسؤولة عن بعض أعمال العنف الدائر في مصر التي شهدت سلسلة من الهجمات على قوات الأمن منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي
محمد مرسي الصيف الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن أنصار بيت المقدس هي بالأساس جماعة محلية ليست مرتبطة رسميا بالقاعدة لكن تشاركها بعض أفكارها.
وبتصنيف الجماعة منظمة إرهابية يمكن للمسؤولين الامريكيين تجميد أصولها رغم أنه لم يتضح على الفور الأصول التي ربما تحوزها أنصار بيت المقدس في الولايات المتحدة وقد تستهدف واشنطن أيضا أي شخص يشارك في أنشطة الجماعة أو يقدم عن علم دعما ماديا لها.
وقالت الوزارة ان جماعة أنصار بيت المقدس قتلت خمسة جنود في هجوم صاروخي على طائرة هليكوبتر عسكرية في يناير كانون الثاني الماضي وأعلنت أيضا مسؤوليتها عن أربعة هجمات أخرى في القاهرة
استخدمت فيها سيارات ملغومة وقنابل يدوية.
 وشنت الجماعة هجمات صاروخية على مدينة ايلات في جنوب اسرائيل وهاجمت حرس الحدود الإسرائيلي وأضافت الوزارة أن الجماعة استهدفت أيضا مصريين وسائحين أجانب وإسرائيل.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

اعتقال العقل المدبر لفضيحة أطاحت بحكومة نمساوية يمينية

زعيم اليمين النمساوي هاينتس-كريستيان شتراخه (رويترز)