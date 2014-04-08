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وزير سوري : الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها

8/4/2014


أوضحت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء أنها لا تنوي تأجيل الانتخابات الرئاسية ولم يعلن بشار الأسد ما إذا كان سيخوض الانتخابات، ووصفت القوى الدولية التي تؤيد المعارضة السورية خطط إجراء الانتخابات بأنها "/مسخ للديمقراطية"  وقالت إنها لن تساعد محادثات السلام .

وقال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي " إن الانتخابات لن تتأجل وأن العمليات العسكرية ستستمر بغض النظر عن الانتخابات" وأضاف الزعبي  "ليس لأي سلطة أن تؤجل أو تلغي هذا الاستحقاق الذي سيجري في موعده".

ونقلت وكالة ايتار تاس الروسية للأنباء عن رئيس الوزراء الروسي الأسبق سيرجي ستيباشين قوله إن الرئيس السوري يتوقع انتهاء المعارك الرئيسية في الصراع السوري بحلول نهاية العام .

يذكر أن  سقط في الحرب السورية التي بدأت كحركة احتجاج سلمية أكثر من 150 ألف قتيل وأجبرت الملايين النزوح واللجوء هربا من الصراع الدائر.

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