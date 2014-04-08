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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

8/4/2014

صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من المخابرات الإسرائيلية الثلاثاء باحات المسجد الأقصى في القدس، وسط حراسة مشددة.

وقال مركز إعلام القدس، إن نحو 45 مستوطنًا اقتحموا صباحاً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع تواجد عدد كبير من ضباط المخابرات الإسرائيلية عند الجامع القبلي المسقوف وصحن قبة الصخرة المشرفة.

وتشهد باحات المسجد الأقصى اقتحامات يومية من قبل مستوطنين ومتشددين يهود، في ظل تحذير فلسطيني من وجود توجهات إسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً بين اليهود والمسلمين

من جانب آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء إصابة ستة من أفرادها خلال مواجهات وقعت ليلة أمس الأثنين مع مئات المستوطنين المتطرفين في مستوطنة يتسهار القريبة من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وكانت قوة أمنية إسرائيلية وصلت إلى المستوطنة بهدف هدم أربعة بيوت فيها، تقول السلطات إنه تم بناؤها من دون ترخيص، واصطدمت بأعمال شغب من جانب المستوطنين الذين ألحقوا أضرارا بموقع للجيش الإسرائيلي داخل المستوطنة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مئات المستوطنين ألقوا الحجارة باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية وأحرقوا الإطارات المطاطية وأغلقوا شوارع، فيما ردت قوات الأمن باستخدام وسائل لتفريق المتظاهرين.

وقال مصدر عسكري، إن قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تتواجد في موقع عسكري يقع داخل المستوطنة بهدف حراستها، تعرضت لهجوم من جانب المستوطنين. وأضاف أن أعمال شغب عنيفة وقعت، وألقى السكان (المستوطنون) الحجارة على القوات وكسروا زجاج سيارات عسكرية وأصابوا 6 شرطيين من وحدة حرس الحدود بجروح.

وكان مستوطنون من يتسهار ثقبوا إطارات سيارات تابعة لضباط إسرائيليين أمس الأول وبينها سيارة قائد لواء الضفة الغربية في الجيش العميد، يوءاف ياروم.

ويشار إلى أن مستوطنة يتسهار تعتبر أحد معاقل غلاة المستوطنين المتطرفين الذين يخرجون منها لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم في منطقة نابلس.

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