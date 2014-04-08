مساع أميركية لإنقاذ محادثات السلام

اختتم المفاوضون من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الثلاثاء جلسة عقدت بوساطة أمريكية دون علامة تذكر على حدوث انفراجة في المساعي الرامية لإنقاذ محادثات السلام، لكن مسؤولا إسرائيليا قال إن الجانبين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي "لا تزال توجد فجوات، لكن الجانبين ملتزمان بتضييق هذه الفجوات".

ودخلت المفاوضات التي بدأت في يوليو/تموز الماضي بوساطة أمريكية مرحلة الأزمة الأسبوع الماضي، بعد أن امتنعت إسرائيل عن تنفيذ وعد بالإفراج عن نحو 25 أسيرا فلسطينيا. وطالبت الجانب الفلسطيني بإبداء التزامه بمواصلة المحادثات بعد انتهاء المهلة المحددة في 29 أبريل/نيسان.

ورد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الماضي بتوقيع 15 طلبا للانضمام إلى اتفاقيات دولية، من بينها اتفاقيات جنيف التي تتضمن القواعد الخاصة بالحرب والاحتلال وذلك باسم دولة فلسطين، في خطوة تتسم بالتحدي فاجأت واشنطن وأغضبت إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان لراديو إسرائيل الثلاثاء إن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يتراجع عن تلك الخطوة، حتى يعاد النظر في مسألة الإفراج عن المحتجزين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد باتخاذ "إجراءات انتقامية"، لم يفصح عنها ردا على الخطوة التي اتخذها عباس.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن عباس سيدعو خلال اجتماع لجامعة الدول العربية، من المقرر عقده في القاهرة يوم الأربعاء، إلى دعم سياسي واقتصادي في حالة إعلان إسرائيل خطوات عقابية.

وفي إطار المسعى الذي تقوده الولايات المتحدة لإنقاذ المحادثات، اجتمع الوسيط الأميركي مارتن انديك مع كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ونظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني أمس الأثنين، بعد لقاء

عقد يوم الأحد ووصفته الولايات المتحدة بأنه "جاد وبناء".

وبعد اختتام أحدث جلسة محادثات في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، قال مسؤول إسرائيلي "كان المناخ أشبه بمناخ الأعمال، واتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى لمحاولة إيجاد حل للازمة".

ولم يذكر المسؤول متى سيعقد الاجتماع القادم، ولم يصدر أي تعليق من الجانب الفلسطيني.