روسيا تدعو كييف لوقف الحشد في أوكرانيا

قال وزير الداخلية الأوكراني آرسين أفاكو الثلاثاء إن أوكرانيا شنت عملية "لمكافحة الإرهاب" في مدينة خاركيف، وإنه تم اعتقال نحو 70 "انفصاليا" ، بحسب وصفه، لاستيلائهم على مبنى الإدارة الإقليمية.

وقال أفاكو على صفحته على فيسبوك "أطلقت عملية لمكافحة الإرهاب. أغلق وسط المدينة بالإضافة إلى محطات المترو. لا تقلقوا بمجرد الانتهاء سنفتحها".

ونقلت وكالة انترفاكس أوكرانيا للأنباء عن وزارة الداخلية قولها إنه يشتبه قيام المعتقلين "بنشاط غير قانوني له صلة بالانفصال، وتنظيم قلاقل عامة والإضرار بصحة الإنسان"، وخرق قوانين أخرى.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء السلطات في كييف إلى وقف حشد القوات المسلحة -التي قالت إنها مكلفة بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جنوب شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان "ندعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية التي يمكن أن تؤدي إلى تفجر حرب أهلية".

وكان محتجون مؤيدون لروسيا قد استولوا على مبان رسمية في مدن خاركيف ولوهانسك ودونيتسك مساء الأحد؛ مطالبين بإجراء استفتاء بشأن مسألة الانضمام إلى روسيا على غرار الاستفتاء الذي سبق ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

على صعيد آخر، أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعا "روسيا إلى التنصل علنا

من أفعال الانفصاليين والمخربين والمستفزين" في أوكرانيا. وبحث الطرفان (أمريكا وروسيا) الدعوة لمحادثات مباشرة خلال العشرة أيام المقبلة بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لنزع فتيل التوتر.

وحذر البيت الابيض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التحرك "بشكل معلن أو مستتر" في شرق أوكرانيا. وقال إن هناك أدلة على دفع مبالغ مالية للمتظاهرين المؤيدين لروسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأميركي جون كيري إن هناك حاجة لإصلاحات دستورية لحل الأزمة في أوكرانيا. وتقول روسيا إن هذا سيعطي الأقاليم الأوكرانية سلطات أكبر حيث أنها تعتقد أن حقوق المتحدثين بالروسية في أوكرانيا تنتهك.