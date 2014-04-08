رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يفوز بثقة البرلمان

حصلت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد مانويل فالس على الثقة في تصويت بالبرلمان الثلاثاء بعد ساعات من إعلانه حزمة تخفيضات في الضرائب والانفاق تهدف لإعادة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى النمو. وصوت النواب في الجمعية الوطنية بأغلبية 306 أصوات لصالح فالس مقابل 239 صوتا ضد رئيس الوزراء الجديد الذي عين الأسبوع الماضي في تغيير أمر به الرئيس فرانسوا أولوند بعدما مني الحزب الاشتراكي الذي ينتمي اليه بهزيمة ثقيلة في الانتخابات المحلية وقال فالس إن حكومته ستشرع فيما وصفها بأنها " مرحلة جديدة" في تفويض أولوند الذي مدته خمس سنوات حتى العام 2017.

وقال فالس إنه سيتم خفض الانفاق الحكومي بمقدار 19 مليار يورو مع خفض آخر بمقدار 20 مليار يورو مقسمة بالتساوي بين الضمان الاجتماعي وميزانيات الحكومات المحلية .

وسيتم استخدام الخفض في تمويل 30 مليار يورو في خفض لضرائب أصحاب العمل التي تم التعهد بها للشركات في إطار "اتفاق المسؤولية" الخاص بتوفير الوظائف كما شدد فالس على أن البطالة تدمر البلاد. وقوبل الخطاب بصيحات استهجان من جانب المعارضة من تيار يمين الوسط .