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السلطات المصرية تغلق معبر رفح لآجل غير مسمى

8/4/2014

أغلقت السلطات المصرية مساء  الثلاثاء معبر رفح البرى الحدودي مع قطاع غزة   وذلك عقب فتحه استثنائيا   أول أمس الأحد و لمدة ثلاثة أيام  لعبور المعتمرين الفلسطينيين القادمين  من غزة والعالقين في مصر فقط.

وصرح مصدر أمنى مصري مسؤول أنه تم اغلاق معبر رفح بعد عبور الفوج الأخير من المعتمرين الفلسطينيين إلى اجل غير مسمى لحين ورود اشعار آخر من  القاهرة.

يذكر أن مصر تغلق   معبر رفح معظم الوقت لأسباب أمنية وتقوم   بفتحه بشكل استثنائي لعبور المعتمرين والطلاب والمرضى على  فترات  متباعدة بعد تدخلات من المسؤولين في رام الله مع نظرائهم في القاهرة.

                                         

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