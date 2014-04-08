السلطات السودانية تطلق سراح كافة المعتقلين السياسيين

أعلنت السلطات السودانية الثلاثاء إطلاق سراح كافة الموقوفين الذين لم تثبت بحقهم تهم جنائية ترتبط بالحق العام أو الخاص تطبيقا لتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال مدير إدارة الإعلام بالجهاز لوكالة السودان للأنباء (سونا) إن العتقليين أُخلي سبيلهم وتم إطلاق سراحهم. وأضاف المسؤول السوداني أنه تم اتخاذ كافة التدابير لتنفيذ توجيهات الرئيس السوداني لتعزيز مناخ الحريات وتهيئة الأجواء للحوار السياسي.

وأكد ذات المسؤول أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني سيظل ملتزما بأداء كافة واجباته ومهامه في إطار تأمين الوطن والمواطن.

من ناحية أخرى نفى مدير إدارة الإعلام ما نشر من أخبار حول مصادرة الجهاز لعدد صحيفة "الميدان" الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني.

يأتي الافراج عن الموقوفين السياسيين بعد مرور يومين على إعلان الرئيس السوداني عمر البشير الأحد الماضي خلال خطاب أمام قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية عن انطلاق الحوار الوطني بين كافة الفرقاء السياسيين. و التزام الحكومة بتمكين الحركات الحاملة للسلاح من المشاركة في الحوار الوطني الجامع .