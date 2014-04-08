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البرلمان الليبي يكلف الثني بتشكيل حكومة جديدة

8/4/2014

كلّف البرلمان الليبي  الثلاثاء عبدالله الثني بتشكيل حكومة مؤقتة خلال أسبوع، مهمتها إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقرّر البرلمان أن يشكّل الثني حكومة تصريف أعمال  تقوم بمهامها إلى حين انتخاب برلمان جديد. داعيا  الثني إلى  الشروع في تشكيل حكومته في غضون أسبوع لعرضها على البرلمان ومنحها الثقة.

وجاء قرار البرلمان بعد استقالة مشروطة قدّمها الثني للبرلمان، أعلن فيها عدم استمراره على رأس حكومة تصريف  أعمال، طالباً تسوية وضع الحكومة وإعطائها كافة الصلاحيات.

يشار إلى أن البرلمان سبق وكّلف الثني تصريف  أعمال الحكومة لمدة أسبوع، في أعقاب إقالة زيدان، غير أن الأسبوع مر ولم يتمكن البرلمان من تكليف بديل له، ما اضطره لتمديد له لأسبوع آخر.

ومنح البرلمان الإذن لمفوضية الانتخابات بمباشرة التحضير للانتخابات البرلمانية بعد أن سلّمها قانون الانتخابات الذي صوّت عليه خلال اليومين الماضيين .

ويتوقع أن تقوم المفوضية بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن يخوض الانتخابات مرشّحون مستقلّون بعد أن تم استثناء الأحزاب والكيانات السياسية من المشاركة فيها.

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