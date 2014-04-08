الأسرى الفلسطينيون يستعدون لخوض إضراب عن الطعام

يستعد آلاف الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى بدء إضراب عن الطعام احتجاجا على قرار مصلحة السجون إبقاء العزل الانفرادي لأحد قادتهم. وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش، في بيان إنَّ الحركة الأسيرة الفلسطينية قررت البدء بإضراب تدريجي عن الطعام من يوم الخميس المقبل احتجاجا على قرار مصلحة السجون إبقاء العزل الانفرادي للقائد إبراهيم حامد.

وذكر أن الإضراب سيبدأ بمشاركة عشرات الأسرى من سجون الجنوب اعتباراً من الخميس ومن ثم ينضم للإضراب بشكل يومي وتدريجي ليصل الأمر لجميع السجون حتى يتم إنهاء عزل الأسير حامد الذي عاد له قبل 3 شهور.

من جهته، قال وزير الأسرى والمحررين في حكومة حماس عطا الله أبو السبح، إن قرار تمديد عزل الأسير حامد في عزل أوهليكدار، يشكل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يزيد الأمور تعقيداً خاصة من حالة التصعيد التي ينوي الأسرى القيام بها بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني.

وقال أبو السبح إن الأسرى داخل سجون الجنوب المركزية الثلاث (ريمون، نفحة، إيشل) قد أعلنوا عن البدء بالإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد كخطوة أولى ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية في الأيام المقبل.

وتعرّض حامد للاعتقال أيار/مايو 2005، وحكم بالسجن 54 مؤبداً وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة المقاومة الاسلامية حماس، وصاحب ثاني أعلى محكومية في السجون الإسرائيلية، وقامت إدارة السجن بنقله من سجن نفحة إلى عزل أوهليكدار بتاريخ التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري، وتم الاتفاق مع الحركة الأسيرة على استمرار عزله لمدة 3 شهور.