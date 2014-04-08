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استئناف المفاوضات بين إيران ومجموعة "5+1" بشأن النووي

8/4/2014

ارشيف

بدأ كبار مبعوثي إيران ومجموعة دول "5+1"  اليوم الثلاثاء جولة جديدة من المباحثات في فيينا، في محاولة للوصول إلى  اتفاق شامل بشأن الحد من البرنامج النووي الإيراني ورفع  العقوبات  المفروضة على طهران بحلول تموز/يوليو المقبل.

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إيرانيون وغربيون إن إيران ومجموعة 5+1  (بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا) لم تتفق بعد على القيود التي سيتعين على طهران قبولها بشأن برنامج التخصيب الخاص بها وبالنسبة لمستقبل مفاعل أراك الذي  ينتج مادة  البلوتونيوم.

وكان مبعوثون من روسيا والولايات المتحدة صرحوا قبل المباحثات التي من  المقرر أن تستمر ليومين بأن جميع الأطراف سوف تسعي من أجل التوصل إلى  اتفاق سريع،   وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الهدف من  المفاوضات هو تصفية الخلافات حتى  يمكن البدء في صياغة الاتفاق الشهر المقبل.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يتعرض لضغوط  للعمل على رفع العقوبات المقيدة المفروضة على بلاده، فيما يلح الجمهوريون بالولايات  المتحدة  على الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاتخاذ موقف حازم  تجاه القضية.

ومما يزيد من ضرورة التعجيل بالتوصل لاتفاق  توقع ترك كاترين آشتون  الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي- وكبيرة مفوضي الدول  الست  لمنصبها في نهاية العام.

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