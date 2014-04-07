البث الحي
منوعات

وزراء جدد في الحكومة المؤقتة للائتلاف السوري

7/4/2014

انتخبت الهيئة العامة للائتلاف السوري الوطني فجر اليوم الاثنين هيئتها السياسية، حيث حافظ بعض الأعضاء على مقاعدهم مثل رئيس وفد المفاوضات إلى جنيف هادي البحرة و خرج منها الاسم البارز ميشيل كيلو.

وقالت مصادر سياسية في الائتلاف السوري اليوم لوكالة الأنباء الالمانية إن كلا من "هادي البحرة وأنس العبدة ونذير الحكيم وأحمد رمضان "الحكيم ورمضان والعبدة يحسبون على التيار الإسلامي والإخوان" وعبد الأحد اصطيف "عن المسيحيين السريان والآشوريين" حافظوا على مقاعدهم في الهيئة السياسية، بينما خرج الاسم البارز ميشيل كيلو و كذلك فايز سارة ، و موفق نيربية سفير الائتلاف في بروكسل و منذر ماخوس سفير الائتلاف في فرنسا".

وبقي في مكانه كل من الرئيس أحمد الجربا ونوابه الثلاثة، فاروق طيفور ونورة الأمير وعبد الحكيم بشار والأمين العام بدر جاموس ، وعاد إليها بعد غياب 3 أشهر فقط سالم المسلط .

ومن الفائزين الجدد جمال الورد وخالد الناصر ويحيى مكتبي ورياض حسن ونصر حريري ومحمد خير الوزير وصلاح درويش ومحمد خير بنكو وحسان هاشمي "رئيس المكتب السياسي للأخوان المسلمين في سورية" وأنور بدر وأحمد جقل "عن التركمان " وعالية منصور وزياد الحسن .

وخسر كل من الناطق باسم الائتلاف ووفد المعارضة الى مفاوضات جنيف "لؤي صافي، إضافة الى أكرم العساف وكمال اللبواني وعبد الباسط سيدا " رئيس المجلس الوطني الأسبق" ومنى مصطفى و ريما فليحان .

وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف الدكتور محي الدين بنانة وزيرا للتعليم، وعدنان محمد حزوري وزيرا للصحة في الحكومة المؤقتة فيما أرجئ انتخاب وزير الداخلية، لعدم الاتفاق على مرشح.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

المحكمة العليا الأمريكية تخذل ترمب وتوجه ضربة قوية لمساعيه الانتخابية

مقر المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن (رويترز)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)